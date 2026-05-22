Община Бургас връчи първите награди за принос към висшето образование и развитието на академичната общност в града. Официалната церемония „Академични хоризонти“ се проведе в Центъра за съвременно изкуство и библиотека.

Събитието събра на едно място представители на академичната общност, държавната и местната власт, преподаватели, ректори и общественици, които през последните години работят за утвърждаването на Бургас като университетски и образователен център.

Това е първото по рода си събитие, посветено изцяло на академичната общност и развитието на висшето образование в града. Церемонията отдаде признание на преподавателите и университетските общности, които със знание, професионализъм и отдаденост утвърждават Бургас като модерен образователен и научен център.

Гостите бяха посрещнати от студенти в академични тоги, които ги приветстваха с бели рози пред входа на конферентната зала в библиотеката. За добрата атмосфера на вечерта се погрижи музикалната група „Горещ пясък“, а водещ на церемонията бе Никола Парашкевов.

В рамките на вечерта бяха отличени общо 10 университетски преподаватели, предложени от университетите в Бургас, за заслуги в развитието на висшето образование в града, за принос в образователната дейност и високи професионални постижения през академичната 2025/2026 година. Наградите връчи лично кметът на Община Бургас Димитър Николов.

„Започнахме с двата утвърдени бургаски университета. Тук са ректорите им и използвам възможността да им благодаря за партньорството с Община Бургас. Обръщам се и към ректорите на софийските ВУЗ-ове, чиито филиали се откриха или в момента се откриват в Бургас за подкрепата и енергията, която влагате в развитието на филиалите в града. Благодаря на председателя на Общинския съвет и всички общински съветници за единодушната подкрепа и на държавата, на всички ресорни министри, които подкрепиха амбицията на Бургас да създаде условия и привлече водещите софийски университети и разшири възможностите за реализация на младите хора от цялата страна. Имаме студенти от Видин, Кюстендил, Петрич, Сандански, Силистра, Лом, Плевен и още много градове. Бургас дълги години бе заводски град със слаб акцент върху висшето образование, но постепенно амбицията на местната общност отвориха този импулс за разширение и развитие. Това събитие е академично самочувствие на Бургас“, сподели кметът Димитър Николов.

„Въпреки всички рискове и кризи, ние се впуснахме в изграждане на студентския кампус в Бургас. Убеден съм, че когато се изгради вие ще се убедите в какво високо качество не само на материална база, ами и на технологично оборудване и обзавеждане той ще притежава. Той се прави за вашите студенти, за вас, включително и за партньорските университети в Европа и по света, които ще работят с вас и в аванс – честит 24 май!“, допълни още кметът Николов.

„За мен е чест да ви приветствам по случай първата церемония „Академични хоризонти“. За мен е гордост да виждам как нашият град е център за иновации Наградите, които Община Бургас ви връчва тази вечер са доказателство за приноса ви към развитие на региона. Благодарение на вас Бургас изгражда бъдещите лидери на България“, заяви заместник-областният управител на Бургас Георги Маджаров.

По време на церемонията бяха връчени почетните плакети „Св. св. Кирил и Методий“ за принос към образованието и академичното развитие на Бургас. Отличия получиха доц. д-р Ивайло Михайлов от БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“, проф. д.н. Мария Алексиева – заместник-ректор на БСУ, както и доц. Веселина Жечева от БСУ. Сред наградените бяха още Таня Иванова – преподавател в Театрален колеж „Любен Гройс“ в Бургас, ас. Живка Райкова от НХА Бургас, ас. Катя Костова – преподавател по китайски език във филиала на СУ „Св. Климент Охридски“, както и доц. д-р Лора Мутишева – декан на НАТФИЗ и преподавател във филиала в Бургас.

Специалната награда „Бургаският фар“ бе връчена на личности с изключителен принос за разширяването на академичната карта на Бургас. Отличени бяха ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректорът на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов и ректорът на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ проф. д-р Сава Димитров.

На събитието присъстваха още ректорът на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Сотир Сотиров, ректорът на БСУ проф. д-р Милен Балтов, ректорът на НХА проф. Георги Янков, ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев, ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев и ректорът на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов, директорът на филиала на НХА в Бургас проф. Светозар Бенчев, директорът на филиала на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Бърдаров, директорът на филиала на НАТФИЗ в Бургас доц. д-р Александър Манджуков и заместник-ректорът на Театрален колеж „Любен Гройс“ проф. Михаил Михайлов.

Събитието се организира от Община Бургас като резултат от последователното утвърждаване на града в последните години като съвременен академичен и университетски център и активната й политика за подкрепа на висшето образование – инвестиции в материална база, изграждане на споделен високотехнологичен студентски кампус с модерни условия за обучение, научна дейност и студентски живот, студентски стипендии, финансиране на академични инициативи и привличане на нови университетски филиали и специалности.