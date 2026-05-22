От КТ "Подкрепа" гледат с дълбоки резерви и несъгласие на предложенията на правителството за административна реформа и предупредиха за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и готовност за протести.

"От КТ "Подкрепа" следим със заострено внимание стърките на правителството и декларираните намерения, имайки предвид, че забелязваме повсеместно обедняване на българските граждани от една страна и респективно възможностите на публичните власти са силно ограничени поради липсата на бюджет", посочи пред БНР Йоанис Партениотис - вицепрезидент на КТ "Подкрепа".

"Това, което Министерството на финансите залага като мерки, е намаление в разходната част - насочени мерки само и единствено в разходната част на бюджета и в частност деклариране на едно механично намаляване на възнгражденията на Фонд "Работна заплата" в публичната администрация с 10%. Самият факт, че се посочват такива кръгли числа - 10, поставя под въпрос доколко такава мярка ще бъде ефективна. Механичното намаляване, според нас, няма да сработи".

Той призна, че в публичната администрация има незаети бройки, но подчерта, че това не се дължи само и единствено на липсата на интерес от хора, които биха заели тези бройки, а на изключително ниското заплащане в тези сфери. По думите му трябва да се направи анализ за състоянието на цялата публична администрация.

"Много внимателно трябва да пипаме в тази сфера", категоричен бе вицепрезидентът на КТ "Подкрепа". Той отбеляза, че в обществото се налага виждането, че имаме една изключително раздута администрация. Но типичната публична администрация не е повече от 90 и няколко хиляди души, а не е 600-700 хил. души, подчерта той.

"Идеята на правителството да намали с 10% Фонд "Трудови възнаграждения" на работещите в публичната администрация трябва определено да стане след един солиден анализ. Предизвикателството пред тях е дали ще успеят в този кратък период да направят това, така че да сработи, а не да доведе до вреди".

Партениотис напомни, че има огромен дисбаланс във възнагражденията в публичната администрация. Според него някои от чиновниците дори получават по-високи възнаграждения от президента на републиката.

По думите му правителството и в частност МФ залагат мерки само в разходната част на бюджета, а трябва да има такива и в приходната част. От години настояваме за въвеждане на прогресивно подоходно облагане и освобождаване на МРЗ от данък общ доход, припомни той.

"Разрушихме една от кризите, политическата. ПБ получи солидна подкрепа, но и солидни очаквания от гласоподавателите в различни посоки, но най-вече в посока на овладяване на ценовия шок. Това е първият тест, който обществото прилага спрямо тях", посочи синдикалистът.

Той коментира и въпроса с бюджетните заплати, които бяха увеличени с 5% от началото на годината. Партениотис уточни, че те са били увеличени във връзка с изчислената прогнозируема инфлация, която да бъде компенсирана.

Според него ако ценовият шок и повсеместното обедняване на хората не бъде овладяно в следващите 3-4 месеца, това вероятно ще доведе до увеличаване на социалното напрежение и може да има протестна вълна през есента. Освен това ако не бъде овладян този ценови шок, инфлацията ще бъде много по-голяма от прогнозната.

"Настояваме да бъдат заложени превантивни мерки в бюджета и допълнително подсигуряване на средства за овладяване на тази инфлация, за да спрем тенденцията, че работещите хора в България да плащат сметката. В този смисъл искаме и увеличаване на процента на компенсирането. 5-те процента, които бяха от началото на годината, отдавна са изядени от инфлацията".