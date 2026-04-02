Полицията в Бургас нанесе нов удар срещу търговията с гласове. Тази сутрин при специализирана акция на служители на отдел "Криминална полиция", отдел "Икономическа полиция" при ОДМВР - Бургас и Районно управление - Поморие, са претърсени хранителен магазин и семеен хотел в Поморие. Собственикът има данни, обяви МВР, че предлага имотна облага на избиратели, за да гласуват за определен кандидат или партия. В метална каса е намерена сумата от 20 000 евро / в копюри от по 50 и 100 евро/, а в офис към търговския обект е открита сумата от 1 715 евро в няколко пачки с банкноти с номинал от 5 до 100 евро.
Намерени са и агитационни материали за определена политическа партия. Стопанисващият търговския обект е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
пенсионер2026-04-02 14:42:44
Всички задържани парични средства да се опишат и конфискуват в полза на държавата .Срещу притежателите им да се повдигнат обвиниения за натиск и подкуп на лица против волята им
бургазлия2026-04-02 14:37:59
Най после се решиха да посегнат в Поморие въпреки няколкото поредни рокади на началниците на РПУ под опеката на Широката координатор на ДПС НН За МВР няма почивка действа настъпалелно и затова квичат като ранени хищници ..