Двама украински граждани - 37-годишен мъж и жена на 32 години, са задържани за кражба на златни бижута от заложна къща в курортния комплекс "Слънчев бряг". Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът за извършеното престъпление е подаден в сряда, като по първоначални данни стойността на откраднатите вещи възлиза на около 1200 евро. След бързи оперативно-издирвателни действия служителите на реда са установили извършителите – украинска двойка, пребиваваща в апартамент в Свети Влас.

При последвало претърсване на използвания от тях лек автомобил полицаи са открили и иззели част от откраднатите вещи - златен пръстен, собственост на заложната къща. Работата по случая продължава, като се изяснява дали двамата са съпричастни и към други подобни престъпления в региона.

От полицията уточняват, че срещу задържаните е образувано разследване, а материалите по случая ще бъдат предадени на прокуратурата.

БТА припомня, че през миналата година в региона на Бургас бяха задържани други двама украински граждани за кражба на значителна сума пари и златни накити от частен имот. От полицията допълниха, че през последните месеци са регистрирани и множество случаи на шофиране след употреба на алкохол от украински граждани. Нарушенията са установявани както при рутинни проверки, така и при сигнали за опасно поведение на пътя.