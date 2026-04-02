Два отделни пътни инцидента с пострадали са регистрирани в Бургас на 1 април, съобщиха от полицията.

Около 11:17 часа вчера на улица „Мара Гидик“ №17 лек автомобил, управляван от 31-годишна бургазлийка, при движение на заден ход блъска 62-годишен пешеходец. Мъжът е получил травма в областта на опашката, но няма опасност за живота му. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и освободен за домашно лечение.

Открийте ощеПолитически анализиПечатен абонаментМобилно приложение

По-късно същия ден, около 19:41 часа, на улица „Тодор Александров“ в посока пътен възел „Юг“, е възникнал втори инцидент. Поради движение с несъобразена скорост, лек автомобил, управляван от 23-годишен бургазлия, самокатастрофира, блъскайки се в метален стълб от уличното осветление. В резултат на удара водачът е получил фрактура на подбедрицата и е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас.

От полицията напомнят на водачите да съобразяват скоростта си с пътните условия и трафика, както и да проявяват повишено внимание при маневриране в градска среда.