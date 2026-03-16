21-годишно момиче загина при тежък пътен инцидент с мотор в Софийско. Трагедията се е разиграла на републикански път III 638, съобщиха от МВР, цитирани от агенция Фокус.

Фатален инцидент на пътя

Инцидентът е станал непосредствено при входа на село Златуша. Младата жена е управлявала мотоциклет, когато е претърпяла катастрофата с фатален край.

Към момента не се съобщава за други участници в пътнотранспортното произшествие.

Изясняване на обстоятелствата

На мястото на трагедията веднага са били изпратени екипи на полицията. Оперативна група извършва щателен оглед на местопроизшествието, за да установи точните причини, довели до загубата на контрол над двуколесното превозно средство. Обстоятелствата около тежката катастрофа продължават да се изясняват от разследващите органи.

Призив за безопасност

Във връзка с инцидента, от органите на реда отправят пореден апел към всички участници в движението. Властите категорично призовават шофьорите и мотористите да карат с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да бъдат максимално концентрирани на пътя, за да се избегнат подобни трагедии.