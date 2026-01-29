Популизмът не може да бъде в ущърб на гражданите и държавата – това заявяват от Нотариалната камара по повод на предложението на депутата от ПП-ДБ Йордан Иванов да отпадне нотариалната заверка при сделките с моторни превозни средства (МПС).

Вчера Иванов заяви, че от 70 дни в деловодството на Народното събрание отлежава „ключов закон, който касае милиони български граждани за стотици хиляди сделки годишно за прехвърляне на моторни превозни средства и управляващите отказват да го разгледат, въпреки че в момента се гледа изменение в Закона за движение по пътищата“. И допълни: „България е единствената държава, в която има такава административна тежест и се осъществява такъв лобизъм в полза на нотариусите“.

„Нотариусите нямат лоби и „дълга ръка“, а са лица, на които държавата е възложила публични функции. Изземването на тази функция от тях е с цел предоставянето им на други лица и в никакъв случай безплатно“, отговориха от камарата и в специална позиция разясниха какво е настоящото положение и какви ще са последиците от премахването на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС.

Както е известно, от 2017 г. МВР и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за сключените договори с МПС, т.е. нотариусът сам проверява обстоятелствата, свързани със сделката, без да се налага да му бъдат представяни документи за тях.

Нотариусът извършва следните справки:

Проверка на собствеността;

За страните – гражданско състояние, семейно положение, адрес, валидност на документа за самоличност, актуално състояние на фирмите;

За превозното средство – валидна регистрация, категория, номер на двигател, собственост по регистрация, наличие на запор, митническо ограничение, застраховка „Гражданска отговорност“, технически преглед, неплатени общински задължения.

„Информационният обмен доведе до подаване на незабавни и достоверни данни относно промяна на собствеността. Повиши се правната сигурност при сделките с МПС и превенцията срещу измами с тези значими за българина на стойност вещи. Пресече се възможността за употреба на МПС за трафик на мигранти и наркотици, като до този момент се използваха МПС непререгистрирани в КАТ и отговорността падаше върху добросъвестния продавач (в Гърция бяха осъдени бивши собственици на затвор поради липса на информация за сменената собственост)“, посочват от камарата.

И напомнят, че нотариусът носи пълна имуществена отговорност за дължимите данъци в полза на общината и държавата.

В позицията, подписана от председателя на камарата Луиза Стоева, се изброяват последствията от отпадането на нотариалната заверка: