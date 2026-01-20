10-годишно дете пострада при катастрофа на пътя Бургас-Средец, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 януари в близост до бензиностанция.

50-годишна шофьорка, поради движение с несъобразена скорост, блъска отзад спрян поради техническа неизправност, с включена аварийна сигнализация автомобил, управляван от 41-годишна жена.

Пострадали са водачката и детето, които са прегледани и освободени за домашно лечение.