10-годишно дете пострада при катастрофа на пътя Бургас-Средец, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 19 януари в близост до бензиностанция.
50-годишна шофьорка, поради движение с несъобразена скорост, блъска отзад спрян поради техническа неизправност, с включена аварийна сигнализация автомобил, управляван от 41-годишна жена.
Пострадали са водачката и детето, които са прегледани и освободени за домашно лечение.
