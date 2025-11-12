Лаборатория за производство на синтетични наркотици откриха полицаите от Руен в необитаема къща в Просеник, съобщи Областната дирекция на МВР-Бургас. На място криминалистите намерили купички с бяло кристалообразно вещество- метамфетамин, кутийка с готова продукция, тиган, съдържащ бяла течност, три шишета с безцветна течност с химическо съдържание, десет блистера с 52 таблетки, необходими за производството на наркотици и електронна везна, за разтеглянето на стоката.



На място е задържан 35 - годишен криминално проявен мъж от селото и 30 годишната му приятелка от Бургас. Общото количество открит метамфетамин е с приблизително тегло около 50 грама. По случая е образувано досъдебно производство.