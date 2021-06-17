Трима шофьори са били задържани в Бургаско през изминалия ден. Около 20.05 ч. снощи в Средец, униформени извършили проверка на лек автомобил “Дачия Дъстер”, с бургаска регистрация, управляван от 43-годишен мъж от Средец. Същият шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 3,04 промила. Водачът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа.

Отново снощи около 22.30 ч. в село Равда, служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка лек автомобил “Фолксваген Поло”, с благоевградска регистрация, управляван от 43-годишен местен мъж.

Те установили, че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1,97 промила. Водачът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа.

Друг шофьор е задържан за опит за подкуп. Около 15.40 ч. вчера на главната алея в Слънчев бряг, служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка лек автомобил “Лексус GS 300”, с бургаска регистрация, управляван от 56-годишен постоянно пребиваващ в Бургас арменски гражданин.

С цел осуетяване създаването на акт за шофиране без обезопасителен колан, той подхвърлил в служебния полицейски автомобил, банкнота с номинал от 20 лв. Арменецът е задържан с полицейска заповед за задържане за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.