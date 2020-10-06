21-годишне бургазлия обявен за местно издирване, заради кражба в парк “Изгрев”

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снимка интернет

Криминално проявен бургазлия е обявен за местно издирване, заради кражба.

На 5-и октомври около 22.00 ч. във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение от 20-годишен бургазлия за това, че малко по-рано при преминаване през парк “Изгрев” в ж.к. “Славейков”, му е отнета чантичка с: лични документи, сумата от 30 лв., дебитна карта и други лични вещи. В резултат на бързите полицейски действия е установено, че извършител на деянието е 21-годишен криминално проявен бургазлия, който е обявен за местно издирване. По случая е образувано досъдебно производство.

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