През следващата година Европейският парламент трябва да приеме нов регламент за защита на децата онлайн, а Европейската комисия вече има предложение за регламента, известен като EU Kids Act. Това съобщи във Варна пред участниците в конференцията „Децата в дигиталния свят – европейски политики за тяхната защита“ българският евродепутат Кристиан Вигенин. Събитието е инициатива на Делегацията на българските социалисти в Групата на социалистите и демократите в ЕП, на която той е председател.

Вигенин посочи, че от Европейската комисия предлагат деца под 13 години да не могат да имат собствени профили в социалните мрежи и видео платформи, с изключение на детските видео платформи. Децата от три до 12-годишна възраст ще ползват платформите от профила на родителите си и под техен надзор.

Тези на 13 и 14 години ще могат да ползват ограничен профил, открит от родител или настойник, който да одобрява новите контакти и да определя дневен лимит до един час за съответната платформа. Дискусионните въпроси са свързани с предложението на Европейската комисия, самостоятелен профил да имат навършилите 15 години, но позицията на Вигенин и колегите му е това да се случва на 16-годишна възраст.

Евродепутатът каза още, че един от най-трудните въпроси е проверката на реалната възраст на потребителите, както и доколко е възможно налагането на едночасов лимит за ползването на една платформа, при положение, че детето може да отвори след това други, съобщава БНР.

Не е ясно и кой ще има правото да открива защитен профил за децата, настанени в приемни семейства, а за някои деца с увреждания онлайн общуването е възможността те да поддържат връзка с приятелите си и затова тя трябва да се съхрани.