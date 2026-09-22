България покори световния връх в Пезаро Италия с два медала от световното първенство по спортна акробатика.

София Христова и Християна Юлиева спечелиха сребърен медал при женските двойки 13–19 години, събирайки 27.660 точки във финала на комбинираното съчетание.

Хасан Исмил и Симона Иванова добавиха бронзов медал при смесените двойки 12–18 години с резултат 27.150 точки.

И двете двойки са европейски шампиони, а сега добавят и световни медали към постиженията си.

Поздравления и благодарност към състезателите и треньорския щаб, който работи за тяхната подготовка.

Националите са състезатели на КСА „Нафтекс 2024“ - Бургас.

