Проф. Тодор Кантарджиев заяви, че с настъпването на есента и идването на вирусите, сега е подходящият момент за подготовка на организма. Сред ключовите мерки е и добрата хигиена за ограничаване на инфекциите.

"Закаляване е студена вода, гаргари. Миене на лицето, врата и подмишниците, децата да се научат със студена вода. И най-важното - да се научат с тези пешкири да се търка кожата така, че да се зачерви, ако искаш да имаш имунитет. Търкането на кожата, кръвоснабдяването на кожата така възбужда имунитета, че доста намаляват алергичните реакции. Много по-трудно се заразяваш от респираторни инфекции”, каза пред БНТ експертът.

"И нещо много важно - нашето хранене. Саламуреното сирене и киселото мляко до някъде убиват бактериите, които са в млякото - вредните бактерии. Това е начин на хранене и хигиена и сме имали няколко пъти по-малко инфекциозни заболявания”, добави той.

По думите му в началото на есента има достатъчно естествени източници на витамини, като обърна внимание специално на червените чушки, които съдържали много витамин С.

Инфекциите и децата

С началото на учебната година важен остава въпросът за разпространението на инфекциите сред децата. Според проф. Кантарджиев основно значение имат хигиената и поведението при поява на симптоми.

Като първо и най-важно нещо е децата да си мият ръцете, след това - да имат в себе си носни кърпички. “По принцип децата, които са болни, не би следвало изобщо да са в детската градина или в училище”, добави проф. Кантарджиев.

В момента заболеваемостта от респираторни вируси е сред най-ниските за годината, но се очаква постепенно да се увеличава.

"В момента заболеваемостта от вирусни респираторни инфекции може би е най-ниската в годината. Ще започне да се увеличава. На първо място ще се явят риновирусите. Риновирусите – знаете, чисти ръце има ли, по-малко боледуват децата от гърло, носове и кашлици. Всички тези вируси дават тежка клинична картина и затова нито се регистрират масово, нито масово се изследват”, каза още лекарят.

Употребата на антибиотици

Проф. Кантарджиев коментира и употребата на антибиотици и предупреди за риска от антибиотична резистентност.

"През 2016 година бяхме на 14-о място по консумация на антибиотици – обща консумация на глава от населението, и на 18-о по консумация в болниците. Сега спорим за първо-второ място с Гърция, Румъния и други наши съседи. Това е много лоша класация”, каза още професорът.

По думите му неправилното изписване на антибиотици е сериозен проблем. Според проф. Кантарджиев подходящият период за имунизация срещу грип е в началото на есента. Той съветва хората, които желаят да ваксинират децата си, да се обърнат към личния си лекар.