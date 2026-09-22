Ученическият комитет към Община Бургас (УКОБ) кани всички млади творци от страната да се включат във второто издание на Националния конкурс за поезия „Бургас вдъхновява“, организиран със съдействието на Община Бургас и Фондация „Бургас - 2032“.

Темата тази година е „Природните красоти на Бургас“, а целта на конкурса е да насърчи и подкрепи младите литературни таланти, като им даде възможност да представят своя личен поглед върху града.

„Бургас вдъхновява“ ще се проведе в две възрастови категории - 14 - 17 години (I кат.) и 18 - 30 години (II кат.), а всички стихотворения ще бъдат оценени от жури, включващо утвърдени бургаски поети и литературни дейци.

Номинираните автори ще бъдат поканени на тържествена церемония, която ще започне в 18:00 часа на 2 декември т.г. в Експозиционен център „Флора“. Тогава стиховете ще „оживеят“ в музикално-поетичен спектакъл с участието на ученици и студенти по музикално и театрално изкуство.

Всеки желаещ да участва трябва да изпрати три свои творби на poetichenkonkursburgas@abv.bg, не по-късно от 1 ноември т.г., а в прикачения файл може да се запознае с пълните условия за участие.

„Ако си млад творец и поезията е твоят език - този конкурс е за теб! Нека заедно покажем, че Бургас вдъхновява“, споделят организаторите от УКОБ.

Конкурсът „Бургас вдъхновява“ подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година.