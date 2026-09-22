Домашните развъдници на кучета и онлайн обявите за продажба на домашни любимци влизат под засилен контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Очаква се инспекторите да следят стриктно за регистрация на обектите, произход на животните, поставени микрочипове и спазване на ветеринарномедицинските изисквания.

Институциите подготвят проверки, насочени към хора, които системно развъждат и продават животни от своите апартаменти, къщи и дворове без необходимите разрешителни. Повод за засиленото внимание са зачестилите случаи на нерегламентирана търговска дейност, като наскоро съседи потърсиха институциите, след като лекар превърна апартамента си в развъдник с над 30 кучета.

Законодателството прави ясна разлика между отглеждането на домашен любимец и организираното развъждане с цел продажба. Търговията с кучета трябва да се извършва само в регистрирани развъдници и зоомагазини, които отговарят на минималните ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания. При проверките ще се следи не само финансовият аспект на сделките, но и здравният статус на животните, включително задължителните ваксинации и обезпаразитяване.

Интернет платформите и социалните мрежи остават основен канал, чрез който нерегистрираните продавачи достигат до купувачи, което прави онлайн обявите важна следа за контролните органи.

БАБХ все още не са публикували официално съобщение с конкретен график за предстоящите национални проверки. Въпреки това, още през май агенцията призова общините и областните дирекции да засилят наблюдението над лицата, които развъждат кучета с търговска цел.