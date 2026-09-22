Кметът на Бургас Димитър Николов отправя поздрав към жителите на града по повод Деня на Независимостта.

„Скъпи бургазлии,

Днес отбелязваме една от най-важните дати в българската история. Точно преди 118 години страната ни се превръща от васална територия в независима и суверенна държава.

На 22 септември 1908 година в църквата „Св. 40 мъченици“ в Търново княз Фердинанд прочита Манифеста, с който е обявена Независимостта на България.

Днес отдаваме почит на онези държавници, които се осмелиха да извършат този толкова важен акт – обявяването на Независима България. Но този акт на независимост нямаше да се случи, ако не беше и подкрепата на целия български народ, който 30 години след Освобождението продължава да се стреми към своя суверинитет.

Събитията от 22 септември 1908 година ни напомнят, че всички ние трябва да отстояваме интересите на родината си и че само от нас зависи да бъдем равнопоставени на останалите народи. Защото независимостта е ценност, за която нашите предци са се борили и която ние трябва да пазим.

Честит празник!“