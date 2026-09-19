Александър Донски и Пьотр Нестеров постигнаха огромен успех, побеждавайки Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен в срещата на двойки от спора между България и Дания от Световна група I на Купа „Дейвис“. Така "лъвовете" отново поведоха в резултата - 2:1.

Намиращите се във върхова форма Донски и Нестеров се бориха като лъвове, оставиха сърцата си на полето, и с изключително силна игра записаха обрат срещу коравия тандем на домакините - 4:6, 6:2, 7:6 (6). Спектакълът продължи 2 часа и 15 минути.

Първите ракети на двете страни Григор Димитров и Холгер Руне ще излязат в четвъртата среща от спора, провеждащ се в изпълнената зала „Роял Стейдж" в Хилерьод - предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители. Играе се до три спечелени мача. Ако се стигне до решаващ пети двубой, първоначално са записани Илиян Радулов и Елмер Мьолер.

Aлекс Донски пристигна в националния отбор за мачовете за Купа "Дейвис" след постигнатата историческа победа на US Open и заемащ рекордната си към момента позиция в световната ранглиста на двойки - 82-ро място. Опитният ни тенисист и 23-годишният Нестеров пропуснаха възможност за пробив още в първия сервис гейм на датчаните, а за съжаление допуснаха пробив още в следващия гейм за 1:2. До края на първия сет нямаше други точки за пробив и датският дует спечели частта с 6:4.

Борещите се като лъвове наши национали поведоха с 3:0 във втория сет и след още един пробив в края за 6:2 изравниха резултата на 1-1.

Третата част предложи невероятна драма и продължи 61 минути. Българите поведоха с 5:3 и сервираха за спечелване на мача, но допуснаха пробив, след което се стигна до равенство 5:5.

При 6:5 Алекс и Пьотр пропуснаха два мачбола при сервис на датчаните, а след това се стигна до тайбрек. В него Донски и Нестеров поведоха с 6:4, пропуснаха още два мачбола, но след 6:6 спечелиха две поредни точки и триумфираха с победата, давайки преднина на България в спора с домакините.

В петък двата отбора си размениха по една победа. Завърналият се в националния тим след 11-годишно отсъствие Григор Димитров даде аванс на България след труден обрат срещу Елмер Мьолер - 6:7(2), 6:3, 6:4 за 2 часа и 18 минути.

Дания обаче изравни още във втория двубой. Холгер Руне победи Илиян Радулов с 6:3, 6:3 за 88 минути и остави развръзката за събота. Радулов успя да пробие съперника си в първия сет, но звездата на домакините отговори със серия от четири поредни гейма и впоследствие контролираше срещата. Бившият №4 в света Руне в момента е №133 в ранглистата.

Двубоят е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на Купа „Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.