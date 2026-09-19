25-годишен моторист загина при тежка катастрофа край хасковското село Манастир, съобщава Нова тв. При пътния инцидент е пострадал и втори човек.

По първоначални данни малко преди обяд шестима мотористи се движели в група в посока Кърджали. В един момент един от тях се отделил от колоната и предприел изпреварване, при което последвал челен сблъсък с малък товарен автомобил.

Ударът бил толкова силен, че камионът се преобърнал. Мотоциклетът се ударил и в лек автомобил. 25-годишният му водач е загинал. При произшествието е паднал и друг моторист от групата. Той е получил охлузвания.

Катастрофата предизвика сериозни затруднения в движението и в района се образуваха колони от автомобили.

Ограничено е движението при 38-и км на път III-507 Манастир – Книжовник в област Хасково поради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Преминаването се осъществява по обходен маршрут: Манастир – Малево – Корен – Малък извор – Голям извор – Стамболово – Жълти бряг – Книжовник. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-рано днес движението при 245-и км на автомагистрала „Тракия“ в посока София се осъществяваше в активната лента поради пътнотранспортно произшествие, като по-късно беше възстановено.