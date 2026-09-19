





“ГЕРБ се връща там, където беше - мощна, консервативна, дясна партия. Край на популизма. В момента като пиленца се опитват да хранят цели групи хора, но то е за сметка на работещите, на бизнеса. Красивите думи - “ще дадем повече”, страшно добре звучат. Само че ние искаме да сме партията, която да каже как ще ги дадем”, обяви в Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В морския град се проведе визионерската дискусия „Следващите 20: Визия за бъдещето“, която събра представители на политиката, местната власт, бизнеса и технологичния сектор. Във фокуса на форума бяха дългосрочните приоритети пред страната – развитието на регионите, демографските предизвикателства, икономиката и предприемачеството, образованието, иновациите, изкуственият интелект и енергетиката.

Участие взеха още Йорданка Фандъкова – председател на Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“ и народен представител, Томислав Дончев и Жечо Станков – народни представители, кметът на Бургас Димитър Николов, технологичният предприемач, инвеститор и лектор Доброслав Димитров и Норберт Бекман-Диркес, ръководител на Фондация „Конрад Аденауер“ за България. Събитието се организира от Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“ с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави акцент върху връщането към принципите, върху които по думите му е изградена партията – дясна и консервативна политика, финансова дисциплина, подкрепа за предприемачеството и ефективна администрация.

„ГЕРБ е партия на съмишленици“, заяви Борисов. Той подчерта необходимостта от подкрепа за знаещите, можещите, работещите и предприемачите и от създаване на дългосрочна предвидимост за бизнеса. По думите му дигитализацията трябва да направи администрацията по-бърза и ефективна.

Борисов открои и видимите резултати от постигнатите цели и промяната на българските градове, като посочи, че реализираните през годините проекти показват на практика резултатите от провежданите политики. Той се обяви за по-голяма автономност на общините и подчерта, че Европа създава условия за конкуренция и между отделните региони.

„Искам ГЕРБ да се върне там, където беше преди няколко години – нулев дефицит“, каза Борисов. Той подчерта, че партията трябва да се върне към принципа държавата да харчи според възможностите си и всяко увеличение на разходите да има ясно финансово обезпечение. Според него това е част от предвидимостта и сигурността, които държавата трябва да осигурява на бизнеса. Борисов коментира и президентската надпревара, като заяви, че сред обсъжданите кандидати не вижда фигура, която да изпълнява ролята на обединител на нацията.

Кметът на Бургас Димитър Николов насочи вниманието към бъдещето на местните политики и демографските предизвикателства. „Съзнанието ми е заето с бъдещето на местните политики“, каза Николов.

Според него градовете все повече ще се конкурират за хора, а младите семейства ще избират къде да живеят според условията за образование, работа, отглеждане на деца и качество на живот. Затова местните власти трябва да продължат да инвестират в детски градини, училища, инфраструктура, спорт, култура и социални услуги, създавайки среда, която привлича и задържа хората.

Николов даде примери с инвестициите в образователната инфраструктура на Бургас. Той обърна внимание и на потенциала на града като транспортен и логистичен център и на възможностите, които развитието на пристанищната инфраструктура може да даде на целия регион.

Модераторът на дискусията Йорданка Фандъкова постави въпроса „Оттук нататък накъде?“ и необходимостта България да формулира следващата си голяма цел. „На базата на всички тези резултати да формулираме ясен план, който да позиционира България като развита, модерна, високотехнологична икономика, основана на модерно, качествено образование и развитието на потенциала на българските таланти“, заяви Фандъкова.

Томислав Дончев постави образованието и иновациите сред ключовите политики за следващите две десетилетия. „Българинът мечтаеше да бъде европеец“, каза той. Според Дончев България трябва да засили връзката между професионалното образование и бизнеса и да концентрира усилията си в перспективни сектори с висока добавена стойност.

Жечо Станков съсредоточи изказването си върху енергийната сигурност и ролята на България в регионалната енергийна свързаност. Той постави акцент върху развитието на газовата инфраструктура и проучванията за нефт и природен газ в Черно море, като защити позицията държавата да има активно участие в проучването и бъдещото използване на собствените си енергийни ресурси.

Технологичният предприемач Доброслав Димитров насочи вниманието към скоростта на развитие на изкуствения интелект. Според него прогнозите за 20 години напред вече са изключително трудни и затова очерта хоризонт от пет години, в който очаква значително навлизане на автономните автомобили, роботиката и изкуствения интелект в професиите, медицината и ежедневието.

Норберт Бекман-Диркес поздрави организаторите по повод 20-годишнината на Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“ и подчерта значението на подобни форуми за обмена на идеи, създаването на партньорства и погледа към бъдещето.

По време на конференцията беше представена и инициативата за национален фотоконкурс „Моите 20“, чрез който участниците ще могат да покажат със снимки и лични истории промяната в своите населени места през последните две десетилетия. Отличени истории ще бъдат представени в изложба в Брюксел.

Основните идеи и препоръки от дискусията ще бъдат обобщени в документ „Следващите 20 – Визия за развитието на България“.







































