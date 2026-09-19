През втората половина на септември се очакват няколко дни с повишена геомагнитна активност, но прогнозата не показва опасност от силни магнитни бури. Данните са от Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA).

Интензивността на геомагнитните смущения се определя чрез Kp-индекса – международен показател за активността на магнитното поле на Земята. Той варира от 0 до 9, като 0 означава спокойно състояние, а 9 – екстремна магнитна буря.

Кога се очаква активност?

19 септември – Kp 2, спокойно състояние

20 септември – Kp 2, спокойно състояние

21 септември – Kp 2, спокойно състояние

22 септември – Kp 2, спокойно състояние

23 септември – Kp 2, спокойно състояние

24 септември – Kp 5, слаба магнитна буря

25 септември – Kp 5, слаба магнитна буря

26 септември – Kp 5, слаба магнитна буря

27 септември – Kp 4, активно геомагнитно състояние

28 септември – Kp 2, спокойно състояние

29 септември – Kp 2, спокойно състояние

30 септември – Kp 2, спокойно състояние

При повишена геомагнитна активност някои хора съобщават за главоболие, отпадналост, замайване, раздразнителност, проблеми със съня и затруднена концентрация. Възможно е да се усеща и по-голяма умора или промяна в общото самочувствие.

Най-активният период според прогнозата ще бъде 24-26 септември, когато се очаква Kp 5. На 27 септември активността ще спадне до Kp 4, а от 28 септември се прогнозира връщане към спокойно геомагнитно състояние.