Десетки водолази и любители на шнорхелинга се включиха в мащабно почистване на морското дъно край Стария Несебър. Акцията се провежда за четвърта поредна година в района на рибарското пристанище по повод Световния ден за почистване на крайбрежията.

Само на метри под повърхността водолазите се натъкнаха на всевъзможни отпадъци – автомобилни гуми, корабни въжета, стъкло, метални предмети, изгубено оборудване от лодки и големи количества пластмаса, която с времето се разгражда до микропластмаса и попада в морската екосистема.

"Хората хвърлят всичко във водата, то се скрива, но остава в морето и с времето гледката е неприятна", заяви Ивелин Банджаков, който освен водолазен инструктор и подводен археолог, е и организатор на акцията, съобщи БГНЕС.

Целта на инициативата е не само да бъдат извадени натрупаните отпадъци, но и да се привлече внимание към замърсяването на Черно море и необходимостта от по-отговорно отношение към крайбрежието.

"Намираме автомобилни гуми, части от лодки, акумулатори, посуда", изброи водолазът Явор Теодошев.

Директорът на ОП "Пристанищна инфраструктура”-Несебър Яни Янулов припомни, че санкциите за изхвърляне на отпадъци в морето започват от 250 евро. Той обърна внимание, че подобни на днешната акция целят и да привлекат вниманието на общественотстта колко важно е морето да не бъде замърсявано.