След кратко прекъсване Нефтохимик се завръща на ст. „Лазур“. Предстоящият за „шейховете“ двубой срещу Загорец (Нова Загора) от VII кръг на Югоизточната Трета лига ще се изиграе именно там, след като последното за „зелените“ домакинство за първенство срещу Марица (Милево) се игра в Българово заради заетост на съоръжението в Бургас за снимките на филма за Христо Стоичков.

Мачът е на 19 септември от 17:00 ч.

От клуба уточняват, че билети за двубоя ще могат да се закупят единствено от Каса 1 (до V РПУ). Цените на хартийките са съответно 5 евро за стандартен и 15 евро за ложа.

На същата каса всеки желаещ ще може да си закупи и сезонна карта, важаща за всички домакинства на Нефтохимик през сезона. Стандартната е на цена от 75 евро, а тази за ложата – 225.

Достъп до стадиона може да бъде получен и с карта Multisport!