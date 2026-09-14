България постигна третата си победа в Група „В“ на Европейското първенство по волейбол. Пред близо 10 000 зрители в „Арена 8888“ тимът на Джанлоренцо Бленджини се наложи над Израел с 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 25:20).

Българите започнаха колебливо и загубиха първия гейм с 23:25, въпреки че през по-голямата му част двата отбора бяха близо в резултата.

Във втория гейм домакините заиграха по-уверено и поведоха с 5:1. Израел успя да изравни, но България отново взе инициативата и след силен финал спечели с 25:22.

Третата част бе най-убедителната за българския тим. Домакините поведоха още в началото и постепенно увеличаваха разликата. Израел не успя да намери отговор и България затвори гейма с 25:15.

В четвъртия гейм българите отново имаха предимство още от началото. Те контролираха играта и стигнаха до комфортна преднина, а въпреки опита на Израел за обрат в края, България спечели с 25:20 и затвори мача.

Най-резултатни за победата бяха Денислав Бърдаров и Александър Николов с по 18 точки. Аспарух Аспарухов добави 13, а Алекс Грозданов – 12. За Израел Марк Рура завърши с 18 точки.

България вече има три победи и една загуба в групата.

В последния си мач от груповата фаза българският тим ще се изправи срещу европейския шампион в сряда от 19:00 часа.