Детска болница „Света Анастасия" в Бургас впечатли водещи специалисти по педиатрия от цялата страна. Това са вмпечатленията след практическата част на XXIV Педиатрична конференция, чийто домакин бе именно лечебното заведение.



Болницата в Бургас представи високотехнологичната си апаратура и модерната среда за работа по време на ултразвуковата сесия „От образа към диагнозата", в рамките на която лекари от болницата и техни колеги разгледаха приложението на абдоминалната ехография в детската възраст чрез конкретни клинични случаи.

„Абдоминалната ехография намира все по-широко приложение в педиатрията. Тя дава възможност за бърза диагностика, методът е леснодостъпен и безвреден", обясни доц. д-р Петьо Хаджийски от Клиниката по детска хирургия в „Света Анастасия". И подчерта, че съвременната апаратура на болницата позволява прилагането на най-новите стандарти в диагностиката и лечението.

Участниците във форума разгледаха клиниките и отделенията на болницата и получиха възможност да се запознаят отблизо с условията на работа. „Правена е безкомпромисно – съвременна болница, подходяща за лекари, които имат желание да се развиват. Попадайки в такава стимулираща среда, да стават все по-добри", сподели проф. Иван Иванов, детски невролог в УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив.

Тазгодишният форум бе посветен на темата „Съвременни образни методи в педиатрията: Мултидисциплинарни решения за комплексна клинична оценка" и включи 45 доклада, сред които и участия на лекари от „Света Анастасия". Дискутирани бяха модерните образни методи в диагностиката на децата, пренаталната диагностика, както и нарастващият брой случаи на аутизъм и свързаните със стрептококови инфекции невропсихиатрични разстройства Pans и Pandas.

Форумът бе организиран от Регионалната педиатрична асоциация в партньорство с Община Бургас и болницата. Заместник-кметът по здравеопазване Михаил Ненов подчерта ролята на лечебното заведение в осигуряването на висококвалифицирана и достъпна педиатрична грижа не само за Бургас, но и за целия регион и страната.

Управителят на болницата д-р Благомир Здравков заяви, че „Света Анастасия" ще бъде не просто място за лечение, а и център за знания, обучение и професионално развитие. По думите му предстои организирането на целогодишни клинични обучения по различни специалности в педиатрията, съвместно с Бургаската педиатрична асоциация и Университет „Проф. д-р Асен Златаров".