Над 55 000 първокласници ще прекрачат утре училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщават от МОН.

Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците.

От министерството допълват, че в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, 20 000 от които - в детските градини.

Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година.

През летните месеци са извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа.