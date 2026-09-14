Забравен текстилен куфар в пътническия влак Бургас - София стана причина за евакуацията на пътниците на гара Сливен тази сутрин. След проверка от сапьорите на Специализирания отряд за борба с тероризма се установи, че в него няма наличие на взривни или други опасни вещества.

Установено е, че в куфара има лични вещи - дрехи. Все още не е ясно дали е бил забравен, или има друга причина багажа да се озове без надзор от собственика си във пътническия вагон, съобщава БНР.

По-рано днес началникът на влака установява изоставения куфар и в 10:10 часа подава сигнал в полицията в Сливен. Пътниците са евакуирани, а вагонът откачен и преместен на отдалечен коловоз на безопасно разстояние от жп гарата и квартал "Надежда".

В рамките на около час е спряно движението на влаковете в района. По-късно влакът по линията Бургас – София продължава по маршрута си.

Около 14.00 часа експерт по взривовете се качи във вагона, за да установи дали има опасност. Куфарът е иззет от криминалистите. Влаковете през гара Сливен тръгват и преминават по разписание. Няма опасност. Работата по случая продължава.