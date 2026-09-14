Бургас постави началото на нова академична история. Днес официално бе открит Факултетът по фармация към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, който посрещна своя първи випуск студенти по специалност „Фармация“.

Общо 31 млади хора от различни краища на България избраха Бургас за своето обучение и са първите студенти, които ще се подготвят за магистър-фармацевти в новото академично звено. Сред тях има млади хора от Бургас, Враца, Добрич, Пловдив, Разград, Кюстендил, Смолян, Сливен, Самоков, Хасково, София-област и други населени места.

Церемонията по откриването се превърна в знаков момент както за БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“, така и за Бургас, който разширява възможностите си за обучение на висококвалифицирани кадри в сферата на здравеопазването.

Факултетът по фармация допълва вече изграденото медицинско направление на университета и създава условия в града да се подготвят специалисти, от които имат нужда здравната система, аптечният сектор, лабораториите и фармацевтичният бизнес.

„Днес е двоен празник. Освен че е Кръстовден, фактът, че откриваме Факултета по фармация, е исторически момент за града, за общината, за страната, зад който застанаха много хора. За което много ви благодаря!“, заяви кметът на Община Бургас Димитър Николов и се обърна специално към първия випуск, като подчерта отговорността, която носи професията на фармацевта.

"Фармацията е професия на дисциплината, на прецизността, но най-вече на отговорността към човешкия живот. Хуманност и човеколюбие са необходими, за да можеш да я упражняваш“, каза кметът.

Димитър Николов изрази увереност, че първите студенти ще бъдат сред най-добре подготвените бъдещи фармацевти в страната, защото са първопроходци, ще учат в сплотен колектив и ще имат възможност за индивидуално внимание от преподавателите. Той подчерта и още едно предимство – възможността да получат своето образование в Бургас.

Кметът отправи специална благодарност към академичното ръководство и преподавателите, които стоят зад създаването на новия факултет, като подчерта, че пред БДУ предстои още една голяма цел – създаването на Факултет по дентална медицина.

„Искам да се обърна към академичното ръководство - не се отпускайте, защото ви чака още по-трънлив път по създаването на Факултета по дентална медицина. Ще се борим много повече, но познавайки вашите качества, аз съм уверен, че заедно ще постигнем и този успех“, заяви Димитър Николов.

Първият випуск бе приветстван и от ректора на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Сотир Сотиров, който пожела на Факултета по фармация да изгради собствен силен академичен облик, да развива образование и наука на високо ниво и днешният ден да остане в историята като начало на устойчива академична традиция.

Деканът на Факултета по фармация проф. д-р Емил Христов, постави акцент върху отговорността, която университетът поема към първите си студенти и техните семейства. Той увери бъдещите магистър-фармацевти, че академичният екип ще направи всичко необходимо, за да оправдае доверието им и да им даде качествено образование.

Проф. д-р Емил Христов е лекар, специалист по вътрешни болести, клинична фармакология и терапия и гастроентерология, с дългогодишен академичен и професионален опит. Той е професор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, а професионалният му път е тясно свързан с развитието на лекарствената регулация в България. Бил е първият председател на Комисията по позитивен лекарствен списък и изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в периода 2004–2009 г. След присъединяването на България към ЕС е първият представител на страната в Управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата.

По време на церемонията първите трима студенти, приети с най-висок бал, получиха почетна монета и бяла престилка – символ на професионалния път, който започват. Всички студенти от първия випуск получиха подаръци и учебни материали.

На събитието присъстваха още областният управител Дико Диков, заместник-кметът на Община Бургас Михаил Ненов, народният представител и преподавател в университета проф. Румяна Янкова, директорът на дирекция „Демографски политики“ в Община Бургас Мария Куманова, представители на академичната общност и фармацевтичния сектор.

Откриването на Факултета по фармация е резултат от дълъг институционален път и последователните усилия на академичното ръководство, местната власт и представители на държавните институции. С първите 31 студенти Бургас вече има още една важна академична общност – бъдещите магистър-фармацевти, които ще получат своето образование и професионална подготовка в морския град.