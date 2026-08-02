“Тотална криза на управлението! Търсят се само оправдания за грешни решения”, заяви в Приморско лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

“Защо не върнаха еврото, а цяла предизборна кампания лъгаха хората, че ще го направят. По този начин абсолютно погрешно обвързваха повишението на цените с еврото. Но си играха със страховете на хората и за самолетите, и за еврото, и за войната в Украйна. Причината за поскъпването не е единната европейска валута, а изпуснатите цени и липсата на контрол.

Нито сме се прегърнали с ПП, нито сме се ръкостискали. Но в момента народът така ни е подредил, че нито една партия от опозицията сама не може да подаде жалба в КС. Аз съм се подписал под искането на ПП заедно с половината колеги. А под нашата са се подписали Асен Василев, Денков, Бойко Рашков. Така и двете жалби тръгнаха. Така я разбирам съвместната работа на опозиционните партии - когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Би ми било интересно какво е обяснил г-н Мирчев - защо не подкрепи жалбите, които дадохме до КС с колегите от "Продължаваме промяната".”, добави той.

Борисов подчерта, че темата за президентските избори ще дойде за ГЕРБ през септември месец.