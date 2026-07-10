Официалното откриване на Световното първенство по джет ски - JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026, ще се състои днес - 10 юли, от 20:00 часа на плаж Didi Beach в „Сарафово“. По време на церемонията ще бъдат представени всички национални отбори и състезатели, които ще участват в шампионата, а зрителите ще се насладят и на специална артистична програма, подготвена за началото на световната надпревара.

В днешния състезателен ден в програмата са включени сериите в класовете WGP#3 и WGP#4, а събота и неделя са запазени за решаващите стартове и шампионските финали, включително финалите в най-престижните класове на световното първенство.



Любителите на моторните спортове ще могат да следят представянето на българските състезатели и в ефира на БНТ и БНТ 3, които през събота и неделя ще излъчват репортажи от най-интересните гонки.

По време на световната надпревара над 300 състезатели от 40 държави ще мерят сили в различните класове на шампионата, а зрителите ще станат свидетели на впечатляващи гонки, високи скорости и битки за световните отличия.



Освен световния елит, родната публика ще има възможност да подкрепи и най-добрите български състезатели, които ще защитават националния престиж в различните класове на шампионата.

Най-младият ни представител е Кристиян Арабаджийски, който ще стартира в клас Slalom Junior 8–13 Spark Stock.

В женската надпревара Women Runabout 1100 Stock България ще бъде представена от две от най-успешните си състезателки – многократните шампионки Ива Найденова и Ивайла Лишкова, които ще се изправят срещу най-силните пилотки в света. За Лишкова това няма да бъде дебют на подобен форум – през миналата година тя участва във финалите на световните серии в Тайланд и вече има опит на най-високото международно ниво.

В клас Expert Runabout 2000 Superstock ще стартира Щерю Арабаджийски – един от най-опитните български състезатели в този спорт.



Иван Тенчев, който през последните години се утвърди като едно от най-перспективните имена в българския аквабайк, ще се състезава в клас Novice Runabout 2000 Stock.

В клас Pro-Am Runabout 2000 Stock България ще бъде представена от Йордан Николов, който също има сериозен международен опит. Той вече е участвал неколкократно във финалите на световните серии в Тайланд, където е завоювал и престижно второ място.

За дните на състезанието - от 10.07 до 12.07 /петък, събота и неделя/, автобусите по линии 15 и 15А ще пътуват със следното разписание:



10.07.2026 /петък/ и 11.07.2026 г. /събота/

от Бургас, Автогара „Юг“

5:10; 5:40; 5:55; 6:10; 6:25; 6:40; 6:55; 7:15; 7:30; 7:45; 8:05; 8:25; 8:45; 9:05; 9:25; 9:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00*; 17:15*; 17:40*; 18:00*; 18:15*; 18:30*; 18:45*; 19:00*; 19:20; 19:40; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00



* курсът се изпълнява с номер 15А без влизане на Летище Бургас, със спирка на кръговото кръстовище

от Сарафово, „Ангел Димитров“

5:00; 5:55; 6:25; 6:40; 6:55; 7:10; 7:25; 7:40; 8:00; 8:15; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:40*; 17:55*; 18:20*; 18:40*; 18:55*; 19:10*; 19:25*; 19:40*; 20:05; 20:25; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45; 23:15

* курсът се изпълнява с номер 15А с влизане на Летище Бургас

12.07.2026 /неделя/

от Бургас, Автогара „Юг“



5:55; 6:10; 6:25; 6:40; 6:55; 7:15; 7:30; 7:45; 8:05; 8:25; 8:45; 9:05; 9:25; 9:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00*; 17:15*; 17:40*; 18:00*; 18:15*; 18:30*; 18:45*; 19:00*; 19:20; 19:40; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00

* курсът се изпълнява с номер 15А без влизане на Летище Бургас, със спирка на кръговото кръстовище

от „Сарафово“, „Ангел Димитров“

5:30; 6:40; 6:55; 7:10; 7:25; 7:40; 8:00; 8:15; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30; 17:40*; 17:55*; 18:20*; 18:40*; 18:55*; 19:10*; 19:25*; 19:40*; 20:05; 20:25; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45; 23:15

* курсът се изпълнява с номер 15А с влизане на Летище Бургас

https://burgasbus.info/burgasbus/?p=15454

За удобство на състезателите и посетителите ще бъдат обособени две зони за безплатно паркиране. Единият паркинг ще бъде непосредствено до плаж Didi Beach, а другият – до гробищния парк. При необходимост собствениците на автомобили може да използват и платения паркинг, който се намира на входа на квартал „Сарафово“. Организаторите съобщават, че на плажа няма да бъдат допускани автомобили. Временни затруднения на движението са възможни в моментите на пристигане и отпътуване на участниците в състезанието, но те няма да са продължителни.

