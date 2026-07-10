Лятото е време за усмивки и много смях. Бъдете готови да се забавлявате до сълзи с комедията „Всичко за мъжете" на 23 юли от 21:00 часа на остров Света Анастасия. На сцена под звездите и сред вълните Явор Борисов, Васил Драганов и Евгени Будинов ще ви въвлекат в страхотни истории.

Превъплъщавайки се в различни типове мъже, героите попадат в крайни, забавни, нестандартни ситуации, актьорите ще ви накарат да се смеете до пръсване.

Ако искате да разберете (почти) всичко за психологията и философията на мъжете... Ако искате да вникнете в отношенията между мъж - жена и мъж - мъж. Ако искате да разберете смисъла на съществуването, силата на смирението и прошката. "Всичко за мъжете" е пиесата, която непременно трябва да гледате с приятели, съпруги и съпрузи, любовници и гаджета.

Билети:

- В Туристически информационен център - Часовника

- Gotoburgas.com

- Grabo.bg