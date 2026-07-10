Министерският съвет предлага проф. д-р Петко Чобанов да бъде удостоен от президента Илиана Йотова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за значим принос в областта на висшето образование у нас и във връзка с неговата 70 – годишнина. Решението е взето на правителствено заседание на 9 юли 2026 година.

Проф. д-р Петко Чобанов е един от основоположниците на Бургаския свободен университет, който е сред първите недържавни университети в страната, създаден с акт на Великото народно събрание през 1991 година. Той има забележителен принос за създаването и развитието на устойчива, успешна и конкурентноспособна система на управление на висшето образование в недържавните висши училища у нас.

Бургаският свободен университет е един от най-големите частни университети в страната с 35 - годишна история и с над 36 хиляди завършили студенти. Неговата административна структура, организацията на учебния процес, управлението на качеството на обучение, стопанската и финансовата политика са изцяло изградени и функционират успешно под ръководството на проф. Петко Чобанов.

Значимият принос на проф. д-р Петко Чобанов за развитието на висшето образование в България е създаденият от него успешен модел на управление на недържавно висше училище, следващ европейските практики, удовлетворяващ образователните потребности на обществото, осигуряващ високо качество на обучение с нулев разход на публични средства.

Проф. д-р Петко Чобанов е академичен преподавател в областта на макроикономиката със значими изследвания и постижения при анализиране на процесите на общественото производство и функционирането на националното стопанство. През 1991 година той поставя основите на един от първите и най-големи факултети на Бургаския свободен университет – Бизнес факултета. Заедно със своя екип от съмишленици той създава съвременни и модерни учебни планове и програми по икономика и по финанси, съобразени с европейските практики, изгражда образователната структура и система на управление на факултета и го ръководи успешно като декан до 1995 година.

От 1996 година проф. д-р Петко Чобанов е начело на Бургаския свободен университет като ректор, а от 2010 година досега като президент. През това време университетът се утвърди на националния и на международния образователен и научен пазар с модерна образователна система, с гъвкави учебни програми, с въведени нови информационни технологии и системи в обучението. Под непосредственото ръководство на проф. Чобанов в БСУ успешно е въведена Европейската система за трансфер на кредити, основана на Булонския процес. Всички акредитационни процедури за институционална и за програмна акредитация на научните направления в университета, провеждани от НАОА, са приключили успешно с високи оценки. Това е най-точният критерий за успеха на изградената от проф. Чобанов работеща система на управление на висшето образование в университета, включваща всички основни дейности: образователен процес, научноизследователска дейност, международно сътрудничество, управление на качеството, реализация на възпитанците и конкурентоспособност.

Като университет със съвременен международен мениджмънт Бургаският свободен университет е желан партньор от чуждестранните академични институции и организации. Проф. Петко Чобанов е инициатор и създател на Катедрата на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира в университета, която функционира като партньор на ЮНЕСКО по програмата UNITWIN/UNESCO Chairs. Заедно с още 12 университета в Европа БСУ е член на Европейския университет на островните, пристанищните и крайбрежни територии, който обединява общо над 100 000 студенти. Университетът работи по 65 договора за сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели с университети от Европа, Америка, Азия и Африка.

От 2006 до 2010 година проф. Петко Чобанов е член на УС на Съвета на ректорите, а от 2013-2018 е председател на Асоциацията на частните висши училища в България. Той работи активно за обединяването и приобщаването на частните висши училища към европейското образователно пространство и участва в процесите на модернизация и реформа на образователната система у нас. Съвременната държавна политика и налагането на нови стандарти в областта на висшето образование в недържавните университети е определяща линия в дългогодишната му управленска дейност. Той е автор на редица законодателни и нормативни инициативи за засилване ролята на държавата при финансиране на висшето образование на принципа на равнопоставеност между държавните и частните висши училища, както и за равен достъп до обучение, до социални услуги и до социално подпомагане.

Проф. Петко Чобанов притежава безспорни мениджърски качества и предприемачески дух. Под негово ръководство университетът реализира най-съществената си инвестиция – построяване на нова и модерна сграда, изцяло със собствени средства, без помощ от държавата и от други фирми и организации, за рекордно краткия срок от една година и пет месеца. Сградата е открита през 2004 година от президента на Република България Георги Първанов (2002 г. – 2012 г.) и от министъра на образованието и науката доц. Игор Дамянов. Това е първата и засега единствена сграда на висше училище, строена през последните 50 години в България, отличена със специална награда на Националния конкурс „Сграда на годината 2004 г.“. Още по-значим е фактът, че Бургаският свободен университет заема достойно място сред висшите училища в България и голямо значение за това има проф. Чобанов.

Цялостният принос на проф. Чобанов при отстояване и защитаване каузата на БСУ да има собствена сграда, неговите лидерски умения и широка социална ангажираност бяха високо оценени от обществеността на Бургас. Със своя съвременен и модерен архитектурен облик университетът се превърна в академичен и културен център, средище на обществения и на социален живот на града и на общините в региона.

Проф. Чобанов има значим принос за изграждането и утвърждаването на Бургас като университетски център. През 2004 година с решение на Общинския съвет в Бургас проф. д-р Петко Чобанов е удостоен със званието Почетен гражданин на град Бургас, а през 2012 година става Почетен гражданин на град Средец.

Решението на правителственото заседание е във връзка с решението на Настоятелството на Бургаския свободен университет, взето на 12 март 2026 г., в което се предлага на Министерския съвет проф. д-р Петко Чобанов да бъде удостоен от президента Илиана Йотова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за значим принос в областта на висшето образование у нас и във връзка с неговата 70 – годишнина.