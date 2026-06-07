Никола Цолов спечели страхотна победа в основното състезание в Монако, за да се върне в борбата в челото във Формула 2.

След сериозно надлъгване с лидера Рафаел Камара, бразилецът допусна грешка след спирането си в бокса, българинът го изпревари и след това не погледна назад, за да спечели третата си победа от началото на сезона. Успехът е трети и в Монте Карло за него след двата триумфа във Формула 3.

Стартът мина чисто, като Никола започна добре, но същото направи и лидера Камара. Цолов обаче не остави шансове на Алекс Дън, който стартира трети и зае второто място зад колата на бразилеца.

Никола продължи да притиска Камара, който обаче в 6-ия тур получи инструкции да държи колоната компактна, за да не могат от Кампос с Цолов да пресекат бразилеца с по-ранно спиране за смяна на гуми.

Българинът продължи да притиска лидера, докато третият Дън ги остави на малко по-голяма дистанция, като дебненето продължаваше, а и нямаше инциденти, което също бе необичайно за Монако. Разликите в челото бяха малки, тъй като стратегията на Камара явно работеше и колоната не се разкъсваше.

Никола направи най-бързата обиколка, но в средата на дистанцията нищо не се променяше, като българинът бе на повече от секунда от Камара, а на повече от 3 секунди от него бе Дън. Лидерът в първенството Габриеле Мини пръв спря за смяна на гуми от водещите пилоти в 26-ия тур, като бе забавен и се върна едва 16-и.

След това спиранията позачестиха, но новите гуми не бяха добре загрети и Мини и Билински загубиха позиции от Монтоя. Леон също спря за Кампос, но и той бе позабавен. Последва стоп и за Беганович, но Цолов и Камара оставаха, като бразилецът бе на 2 секунди пред Никола. Надлъгването продължаваше 10 тура преди края.

Цолов бе повикан от Кампос в края на 32-ата обиколка, като имаше малко забавяне, но се върна зад пилоти, които не бяха спирали и пред основните си конкуренти. Инвикта реагираха и покриха Цолов, като всичко мина чисто, така че бразилецът се върна със сериозен аванс пред българина, което естествено му откри и пътя към победата.

Последва обаче движение с ниска скорост от Камара и Цолов го настигна и атакува. Бразилецът сбърка и изпусна завоя, за да спре в зоната за сигурност, българинът успя да го заобиколи и се измъкна като лидер, което бе фантастично, а Камара отпадна.

Цолов направи най-бърз тур, а след като лидерът Куш Майни спря в бокса, нямаше какво да спре Никола към победата. Алекс Дън и Дино Беганович се качиха на подиума, а лидерът Габриеле Мини за първи път през сезона остана без точки.

Той все пак остава с 63 точки на върха, докато Никола вече събира 62, докато Алекс Дън е с 48. /gol.bg