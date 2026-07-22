По случая е образувано досъдебно производство по чл. 123 ал. 1 от НК- причиняване на смърт поради незнание или немарливост, каза за BurgasInfo прокурор Христо Колев

Посолството на Република Полша се обърна с искане за съдействие към Окръжна прокуратура -Бургас за освобождаването на тялото на 7-годишно момиченце, което вчера се удави в басейн в луксозен комплекс в Слънчев бряг- на място пред очите на десетки гости, на място, което би трябвало да е под постоянен надзор на спасителя. Дипломатическата мисия потърси пряк контакт с българските магистрати, за да ускори освобождаването на трупа на детенцето за връщането му у дома. И за да се увери в безпристрастно разследване по случая.

Детето било на почивка у нас с родителите си и по-малкото си братче. В деня на трагедията то се отделило от близките си и скочило в съседен басейн, където по същото време аниматори забавлявали други малчугани. Внезапно започнало да потъва, а вниманието на присъстващите било привлечено едва когато вече е било твърде късно.



Полицията вече е иззела записите от камерите за видеонаблюдение в комплекса, внимателният им преглед ще даде повече яснота около събитията във фаталния ден.



По случая е образувано досъдебно производство по чл. 123 ал. 1 от НК- причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, съобщи пред BurgasInfo прокурор Христо Колев.



За това законът предвижда от една до шест години лишаване от свобода.