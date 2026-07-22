Остават броени седмици до едно от най-очакваните музикални събития на лятото – SPICE Music Festival 2026. На 7 и 8 август Морска гара – Бургас отново ще се превърне в средище за хиляди почитатели на музиката от 90-те и началото на 2000-те, обещаващи два дни, изпълнени с ностталгични хитове и фестивално настроение.

Тазгодишното издание събира изпълнители, чиито песни и до днес звучат по радиостанции, в клубове и на сцени по целия свят.

Специален акцент в програмата е участието на световната звезда Луис Фонси. Изпълнителят на глобалния хит „Despacito" ще стъпи за пръв път на сцената на SPICE Music Festival. Песента, оставила траен отпечатък върху латино поп жанра, се нарежда сред най-гледаните музикални видеа в YouTube в историята, с милиарди прегледи по света. Освен нея, публиката ще чуе на живо и други от най-известните му песни.

На 7 август сцената ще се превърне в среща с емблематични имена като Томас Андерс от Modern Talking, Джени Бергрен от Ace of Base, Right Said Fred, The Underdog Project, Oceana, Phats & Small, както и Лийрой Торнхил, бивш член на The Prodigy.

На 8 август програмата продължава с международна селекция от артисти, сред които Луис Фонси, победителката в Евровизия 2004 Руслана, Shantel & Bucovina Club Soundsystem, Captain Jack, Rednex, Данте Томас и Джоди Бърнал.

Музикалната палитра на фестивала тази година отново ще съчетае емблематичния поп и евроденс звук на 90-те с клубна електронна музика и латино ритми, обещавайки две вечери, изпълнени с танци и силни емоции.

През годините SPICE Music Festival се утвърди като едно от най-мащабните летни музикални събития в България, привличайки посетители както от страната, така и от чужбина. Атмосферата на морския град, съчетана със срещата с изпълнители, оставили следа в няколко поколения, продължава да превръща фестивала в задължителна точка от културния календар на лятото.

От организаторите припомнят, че билетите вече са в продажба, а интересът към тазгодишното издание е изключително висок. Повече информация и билети могат да бъдат намерени на официалния сайт на фестивала.