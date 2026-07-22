Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) заяви, че работи в тясно сътрудничество с българското правителство, за да противодейства на потенциални заплахи. От командването посочиха, че САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително в България, и продължават да си сътрудничат тясно с местните власти, както и със съюзниците и партньорите в по-широкия регион, за да останат бдителни срещу всякакви заплахи.

Позицията на USEUCOM идва след като Иран отправи заплаха срещу България заради разполагането на американски самолети цистерни на авиобаза „Безмер". Самолетите ще бъдат използвани за зареждане на бойни самолети, участващи в атаки срещу Иран.

Със спешна нота, изпратена в петък, САЩ поискаха от българското правителство да разположи 8 самолета на военното летище „Безмер", съобщи премиерът Румен Радев. По-късно от проекторешението на Министерския съвет стана ясно, че искането е за престой на самолетите в периода от 24 юли до 1 октомври.

Американски военни самолети вече бяха кацали в България на 19 февруари тази година. Тогава от посолството на САЩ у нас, както и от Министерството на отбраната обясниха, че става дума за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса, а изпратеният личен състав е бил ангажиран с обслужването на самолетите.