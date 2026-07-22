Специален съд в Мумбай осъди 44 сомалийски граждани на доживотен затвор за пиратски действия, свързани с отвличането на два кораба, сред които и българският плавателен съд „Руен". Присъдите бяха обявени в понеделник по две отделни дела.

При първото отвличане, станало през декември 2023 г., група от 35 сомалийци атакуват плаващия под малтийски флаг товарен кораб „Руен". По-късно, през март 2024 г., други девет лица отвличат плаващ под ирански флаг риболовен съд. И в двата случая екипажите са били взети за заложници, преди индийският военноморски флот да ги освободи и да задържи нападателите.

По време на процеса всичките 44 обвиняеми са признали вината си. Съдия С. Б. Диге определи пиратството в открито море и вземането на заложници с искане за откуп като изключително сериозно престъпление, което не бива да бъде подценявано.

Задържаните са прекарали периода на разследването в затвора „Талоджа" в Нави Мумбай и са присъствали в съда при обявяването на присъдите. Преди това те са настоявали да бъдат прехвърлени обратно в Сомалия, за да бъдат съдени там, но искането им не е било уважено.

Пиратството край бреговете на Сомалия е било широко разпространено през 2000-те години, като е достигнало връх през 2011 г. с множество нападения годишно. Присъствието на международни военноморски сили и въвеждането на нови защитни тактики от корабните оператори впоследствие значително намалили риска в региона. Индийският флот патрулира край сомалийския бряг от 2008 г., а през 2023 г. засилва усилията си срещу пиратството заради нарастващите атаки, включително от подкрепяните от Иран хути в Червено море.

Българският кораб „Руен", плаващ под малтийски флаг, е взет на абордаж от пирати през 2023 г. край йеменския остров Сокотра. На борда му са се намирали 17 членове на екипажа, сред които седем български моряци.