Изграждането на втория етап от „Индустриален и логистичен парк – Бургас" в Промишлена зона „Юг-Запад" вече е на финал. Довеждащата и вътрешна инфраструктура вече е напълно готова, включително улично осветление, канализация, пречиствателна станция, интернет свързаност и газова инфраструктура.

Терените обхващат 600 декара в близост до бургаските корабостроителници и връзката към ж.к. „Меден рудник". Осем компании вече са ангажирани с терените, като една вече строи производствена база, а останалите седем са в процес на проектиране. Интерес има и към 9 свободни парцела с площ между 11 и 75 декара.

За разлика от Северната промишлена зона, насочена основно към малки и средни предприятия, новата зона „Юг-Запад" предлага условия и за по-мащабни, екосъобразни производства.

Кметът Димитър Николов посочи, че процесът е бил труден, тъй като терените първоначално представлявали заблатени и неизползваеми площи, които е трябвало да бъдат засипани и укрепени, преди да се превърнат в готови за инвестиции парцели с модерна инфраструктура.

Изградени са над 5,35 км нова и реконструирана улична мрежа, оразмерена за тежкотоварно движение, както и 3,6 км велосипедни алеи, 4,7 км дъждовна и 3,8 км битова канализация, 3,3 км водопровод, помпена станция и БКТП. Обновена е и улица „Търговска", която свързва зоната с бул. „Захари Стоянов", а е изградено и локално платно успоредно на ул. „Тодор Александров" за по-удобен достъп откъм пътя за Созопол.

Проектът се реализира от Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас" АД по Националния план за възстановяване и устойчивост. Докладна записка по темата предстои да бъде разгледана на следващото заседание на Общинския съвет.