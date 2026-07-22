Апелативната прокуратура в Бургас поиска доживотен затвор за сирийския гражданин Омар Аднан, подсъздим за катастрофата от 25 август 2022 година, когато на кръстовище „Трапезица" автобус, пълен с мигранти, помете полицейски автомобил и отне живота на двама служители на реда.

Според съдебно-медицинска експертиза, Аднан е бил на 19-20 години към момента на инцидента, след като първоначално твърдеше, че е непълнолетен. Сам той пък заявява, че е роден на 21 март 2007 г. в сирийския град Кобане, че е неграмотен и не е учил, а семейството му е останало в Турция. В България е пребивавал в бежанския център в Харманли.

Второинстанционното производство е образувано по протест на прокуратурата и жалби на защитата и на частните обвинители.

Прокурор Йовита Григорова отхвърли искането на защитата делото да бъде преквалифицирано като непредпазливо престъпление. Според нея поведението на Аднан по време на инцидента показва арогантност, а деянието е извършено при евентуален умисъл - подсъдимият е забелязал полицейския автомобил, но не е предприел нищо, за да избегне удара, макар да е имал възможност. Държавното обвинение се позова на заключенията на тройна автотехническа експертиза. И подчерта, че единствено ранният час на инцидента е предотвратил още по-тежки последици.

Обвинението определи случая като „особено тежък", изтъквайки редица утежняващи обстоятелства: скорост, повече от двойно над разрешената за участъка, преследване от полицейски автомобил в продължение на около 30 километра, застрашаване на 47 пътници в управлявания от Аднан автобус, превоз на незаконно преминали границата мигранти и факта, че подсъдимият не е притежавал шофьорска книжка.

Адвокатите на близките на загиналите полицаи Йордан Илиев (43 г.) и Атанас Градев (31 г.) се присъединиха към искането за доживотна присъда, като определиха деянието като извършено с користна цел.

Защитата на Аднан настоя деянието да бъде преквалифицирано като непредпазливо, а наказанието намалено на 15 години затвор. Адвокат Калин Янев оспори тезата на прокуратурата за висока обществена опасност на подсъдимия. При потвърждаване на по-тежката правна квалификация, защитата поиска запазване на първоначалната присъда.

Пред съда Омар Аднан се извини на пострадалите и на българската държава, като заяви, че не е искал да причини инцидента и че страхът го е накарал да реагира погрешно в критичния момент.

Апелативният съд обяви делото за решаване, като произнасянето се очаква в законоустановения срок. Катастрофата е станала на 25 август 2022 г., когато шофиран от Аднан автобус, превозващ 47 нелегални мигранти, е бил преследван от служители на Гранична полиция от контролно-пропускателен пункт „Крушево" на пътя Малко Търново – Бургас. При приближаването на полицейска патрулка на кръстовище „Трапезица" автобусът се вряза в нея, при което двамата полицаи загинаха на място.