Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“. Точката за решението за престоя на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред.

Предложението беше прието със 136 гласа „за“ - 121 от „Прогресивна България“ и 15 от ДПС. „Против“ гласуваха 13 народни представители - 12 от „Възраждане“ и един от „Прогресивна България“. Двама депутати от „Прогресивна България“ се въздържаха.

От трибуната на Народното събрание премиерът Румен Радев коментира, че той е поел ангажимент пред българските граждани да говори истината и да взима решения, които са изцяло в националния интерес.

Припомняме, че вчера Комисията по отбрана одобри предложението на МС, но последната дума имаха днес депутатите в пленарната зала.

Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база „Безмер“.