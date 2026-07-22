Професиите, свързани с рутинни и повтарящи се задачи, постепенно ще отпадат или ще намалят търсенето на кадри заради развитието на изкуствения интелект. Сред най-засегнатите вече са копирайтърите, преводачите, специалистите по софтуерно тестване и част от административните позиции. Това коментира Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта в предаването „България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

По думите му всяка професия, изградена около рутинна работа, е застрашена от изчезване или ще бъде търсена все по-рядко. Като пример той посочи професията на копирайтъра, която все по-осезаемо се измества от изкуствения интелект. Сходна тенденция се наблюдава и в IT сектора, където намалява търсенето на QA специалисти, отговорни за проверка на качеството на софтуера, тъй като голяма част от тази работа вече може да бъде поета от AI инструменти.

Първанов посочи и намаляващо търсене на преводачи, като добави, че част от тях вероятно ще трябва да се преквалифицират или да потърсят друга професия. Подобна съдба засяга и някои административни позиции, чиито функции постепенно се поемат от изкуствен интелект. Успоредно с това обаче се появяват и нови професии, свързани именно с развитието на тази технология. Според експерта пазарът бързо достига насищане, а вече над половината съдържание в социалните мрежи се генерира изцяло от AI.

Очаква се завръщане към човешкото съдържание

Първанов прогнозира, че в рамките на година-две може да се появи и обратна тенденция, при която автентичното човешко участие отново ще бъде високо ценено. Той свърза това и с развитието на споделената икономика – споделяне на превозни средства, жилища и други ресурси, което според него ще създаде стотици хиляди, дори милиони нови работни места в Европа, изискващи преквалификация на работната сила.

Експертът подчерта, че компаниите имат роля в подготовката на служителите си за новите условия, но отговорността не бива да остава единствено в техните ръце. Хората трябва сами да проявяват инициативност, вместо да чакат работодателят да им подскаже дали професията им е застрашена.

Тясната специализация ще става все по-важна

Сред уменията с бъдещо търсене Първанов открои задълбочените познания в точните и природните науки. Той съветва младите хора да наблягат на биология, химия, физика и математика, докато интересът към по-общи специалности, като икономика например, намалява. По думите му бъдещето е на тясната специализация.

Първанов коментира и новите правила за заплащане в Европейския съюз, като уточни, че у нас все още няма прието окончателно законодателство по темата.