XXXI традиционен детски турнир по хандбал „BURGAS CUP V – Димитър Гурбалов“ събира млади хандбални таланти от България и чужбина. Той ще се проведе на 20 юни в спортна зала „Никола Станчев“, комплекс „Меден рудник“.

В надпреварата ще участват шест отбора, разпределени в две групи:

Група А:

• CSM - București (Румъния)

• „Локомотив“ Горна Оряховица

• „Фрегата“

Група Б:

• „Локомотив“ Видин

• „Труд“

• АСТИ 91

Срещите започват в 09:00 часа, като програмата включва двубои от груповата фаза, мачове за разпределение на местата и финална среща, която ще определи победителя в турнира. Официалното закриване е предвидено за 16:30 часа.

Турнирът е посветен на паметта на Димитър Гурбалов и продължава традицията за развитие на детско-юношеския хандбал, насърчаване на спортния дух, приятелството и международния обмен между младите спортисти.

Организаторите канят всички любители на спорта, родители и приятели на хандбала да подкрепят младите състезатели и да станат част от един празник на спорта, изпълнен с емоции, талант и спортсменска игра.