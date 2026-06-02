Лора Ганева спечели сребърен медал в турнира на сабя във възрастова група до 12 години. Възпитаничката на фехтовален клуб „Корсар“ стигна до второто място в конкуренцията на 61 състезателки от 6 държави. В същата възрастова група Ралица Корсева зае 13-то място в крайното класиране.

Лора Ганева излезе от групите с 6 победи от 6 срещи, а Ралица Корсева допусна само една загуба в групите. В елиминациите Лора беше поставена под №4, като във втория кръг победи Ада Атак от Турция с 10:4, а Ралица се наложи със същият резултат над Езги Улу – Турция. В двубоя за място в топ 8 Лора Ганева отстрани Ралица Корсева с 10:6. В срещата за място на полуфиналите Ганева победи Кайра Шенер от Турция с 10:9, а след това се наложи и над Дерин Капкън от Турция с 10:7. Във финала българката отстъпи пред Тува Утиче Урку от Турция с 9:10 и спечели сребърния медал.

При мъжете до 14 години в турнира се включиха 65 състезатели, сред които и 7 българи. Най-добре от тях се представи Росалин Ангелов от „Маркели“ - Карнобат, завършил на 16-то място. Петър Иванов от „Корсар“ се класира 17-и.

Във втория ден от турнира Лора Ганева показа огромен шампионски дух и завърши на 16-то място при жените до 14 години. Представителката на Българска фехтовална академия и на клуб „Корсар“ излезе от групите с 3 победи и 2 загуби. В същата възрастова група Ралица Корсева („Корсар“) е 29-та, Стелиана Йорданова („Корсар“) е 31-ва, Дариа Ганева („Корсар“) е 59-та.

При мъжете до 12 години състезателят на „Корсар“ Йоан Диков(Корсар) завърши 23-ти.

Последният турнир за сезона ще бъде в Бургас от 05.06 до 07.06. в спортна зала „Никола Станчев“.