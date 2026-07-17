От "Електрохолд" предупредиха за разпространение на фалшиви електронни съобщения и фактури, изпращани от името на компанията.

Тези съобщения не са генерирани и изпратени чрез клиентските системи на "Електрохолд" и представляват опит за измама, целяща получаване на лични и банкови данни, пароли или заразяване на устройството със зловреден софтуер, допълват от електроенергийната компания.

От там призовават клиентите преди да отворят прикачен файл или линк да проверят:

адреса на подателя – изписването на името „Електрохолд" в съобщението не гарантира, че то действително е изпратено от компанията.

разширението на прикачения файл – фактурите на Електрохолд се изпращат единствено във формат PDF. Не отваряйте файлове с разширения .exe, .zip, .rar, .html, .js или с двойно разширение (например faktura.pdf.exe);

датата на получаване – проверете дали съобщението е пристигнало около обичайната дата, на която получавате месечната си фактура;

линковете в съобщението – преди да кликнете, задръжте курсора върху линка, за да видите реалния адрес. Не отваряйте линкове с необичаен адрес, правописни грешки или водещи към непознати сайтове.

При съмнение не отваряйте прикачените файлове, не следвайте посочените линкове и не предоставяйте лични, потребителски или банкови данни. Изтрийте съобщението и се свържете с "Електрохолд" чрез официалните канали за обслужване на клиенти, съветват от компанията.

С цел по-голяма сигурност се препоръчва клиентите да проверяват електронните си фактури за електроенергия единствено на официалния адрес: https://electrohold.bg/faktura