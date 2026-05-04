Шампионите на Бургас отново доказаха класата си на международната сцена, завръщайки се с престижни отличия от Палма де Майорка.

Представителите на клуб спортни танци „Бургас“ – Артур Власенко и Ивелина Карчева спечелиха златните медали в категория до 21 години стандартни танци. Те бяха безапелационни победители, като всички съдии единодушно ги поставиха на първото място – постижение, което подчертава тяхното изключително ниво и подготовка.

Освен това младата двойка демонстрира впечатляващи умения и в значително по-тежката категория International Open Standard – състезание за танцьори над 19 години, което не е тяхната основна възрастова група. В конкуренция с 26 двойки от цял свят те се класираха на престижното четвърто място, оставяйки след себе си редица по-опитни състезатели.

Силно представяне записа и сеньорската двойка на България – Борис Дачев и Мария Дачева. Те заеха седмо място в категория стандартни танци при състезатели над 55 години, оставайки само на крачка от финала. Това е най-големият успех в тяхната кариера до момента и ги нарежда сред топ 100 на повече от 700 състезателни двойки в световен мащаб.

Ръководството на клуба изрази специални благодарности към Община Бургас за постоянната подкрепа, която допринася за развитието и успехите на състезателите.

С тези постижения Бургас за пореден път затвърждава позицията си като един от водещите центрове на спортните танци в България и Европа.