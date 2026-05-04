Европейският съюз наложи допълнителни ограничения за пластмасовите опаковки, които влизат в сила във всички държави членки от 12 август 2026 г. Новият Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR) има за цел да ограничи нарастващото потребление на материали и да насърчи рециклирането.

По данни на експерта по устойчивост и автор в „Климатека“ Анита Асенова документът е задължителен за всички страни. В интервю по БНР-Радио София тя посочи, че основната задача на регламента е намаляването на отпадъка на глава от населението.

Според статистиката в момента всеки европейски гражданин генерира средно 186 килограма отпадъци от опаковки годишно. Очакванията са до 2030 г. потреблението на пластмасови материали да нарасне с 46%.

За да ограничи този процес, регламентът предвижда забрана за най-тънките торбички в магазините, пластмасовите кутии за плодове и зеленчуци, както и фолиото за групиране на напитки.

Новите правила изискват всяка опаковка да бъде рециклируема и да съдържа максимум 50% празно пространство, без излишни слоеве или двойни дъна. Ограниченията засягат директно онлайн търговията и туризма, където отпадат мини опаковките за козметика.

Проблемът с пластмасата за еднократна употреба стои остро и в България, където само използването на пластмасови чаши в детските градини генерира над 80 милиона отпадъци годишно.

Прилагането на новите европейски изисквания в страната ще наложи сериозни реформи в сектора. В началото на годината започнаха спорове около изграждането на бъдещата депозитна система за бутилки и кенове, след като беше предложено тя да премине под държавен контрол.