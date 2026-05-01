Снимка: Проф. Киров е началник на Клиниката по онкохирургия към КОЦ-Бургас

Проф. Киров, скоро защитихте професорската титла. Какви нови възможности Ви дава тя?

Придобиването на академичната длъжност "професор" през ноември 2025 г. е естествен етап от професионалното ми развитие. Тази титла е не само признание, но и значително разширява възможностите ми, както в научната работа, така и в обучението на млади лекари и специализанти. Тя ми дава по-голяма тежест при изграждането на научни екипи, участие в национални и международни проекти и при въвеждането на съвременни стандарти в клиничната практика. Също така създава възможност за по-активно развитие на клиниката като академичен център.

Какво значение има научната дейност в работата Ви като началник на Клиниката по онкологична хирургия към КОЦ-Бургас?

Научната дейност е основна част от съвременната онкологична хирургия. Тя не е отделена от клиничната практика, а е нейно продължение. В ежедневната си работа се сблъскваме със сложни и често гранични случаи, които изискват не само опит и кураж, а и аналитичен и научен подход. Като началник на клиниката разглеждам научната дейност като инструмент за повишаване на качеството на лечението, въвеждане на иновации и утвърдяване на клиниката като водещ център. Активно насърчавам разработването на научни проекти, публикации и участие в научни форуми.

Каква е Вашата лична мотивация да продължавате да се развивате в областта на онкологичната хирургия, както като лекар, така и в научната сфера?

Онкологичната хирургия е една от най-динамичните и отговорни области в медицината. Моята мотивация идва от необходимостта да предлагаме все по-добри стратегии и човечно отношение към пациентите, особено при сложни и напреднали онкологични заболявания. В същото време стремежът към научно развитие е естествено продължение на клиничната работа. Всяка сложна операция и всеки нетипичен случай поставят нови въпроси и изискват търсене на по-добри решения. Това поддържа професионалната ми ангажираност и желание за развитие.

Какви нови хирургични техники се прилагат в КОЦ-Бургас?

В Клиниката по онкологична хирургия към КОЦ-Бургас се прилагат съвременни и комплексни хирургични подходи, включително разширени резекции при напреднали онкологични заболявания, мултиорганни резекции при индивидуализиран хирургичен подход за всеки пациент. Развиват се техники в лапароскопската колоректална хирургия, жлъчно-чернодробната хирургия и лечението на сложни онкологични случаи, следвайки съвременните принципи за радикалност и безопасност. Основната ни цел е да постигнем оптимален онкологичен резултат при максимално запазване на качеството на живот на пациентите.

В клиниката работят специалисти с утвърдени имена. Има ли интерес от младите лекари към онкологичната хирургия?

Да, наблюдаваме интерес от младите лекари, особено сред мотивирани кандидати с отличен успех в университетите и ясно изразени професионални цели. В момента имаме двама специализанти и един стажант-лекар. Онкологичната хирургия е предизвикателна, но и много перспективна специалност. Важно е да се отбележи, че всяка структура има нужда от обновление. Все още съществуват и по-стари, ретроградни елементи, които затрудняват динамичното развитие и внедряването на съвременни подходи. Надявам се скоро да бъдат изпратени в заслужен отдих. Моята визия е постепенно да изградим екип, в който все по-голямо място да заемат млади лекари и специализанти, отличници на випуските си, които да бъдат активно обучавани и развивани.

Това е единственият устойчив път за създаване на модерна, ефективна и конкурентоспособна клиника.