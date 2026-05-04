Необичайно ранна поява на лилави медузи бе регистрирана в гръцките морета тази година, като десетки сигнали за струпвания идват от редица крайбрежни региони, застрашавайки комфорта на туристите още преди активния летен сезон.

Първи огнища и причини за явлението

След като се появиха за първи път край бреговете на Оропос, „лилавите медузи" вече са забелязани на юг край Неа Макри, Зумпери и пристанищния град Рафина. В докладите се посочват наблюдения на Cotylorhiza tuberculata, известна на местно ниво като медуза „пържено яйце", близо до брега.

Експертите отдават ранната поява на скорошното повишаване на морските температури, което според тях е благоприятствало ускореното развитие на медузите.

Видовете: Кои са опасни и кои – не?

Cotylorhiza tuberculata, известна още като „медуза пържено яйце“ заради специфичната си форма и оцветяване, достига до 40 сантиметра в диаметър, но не представлява опасност за хората.

По-на север, безброй цъфтежи на медузи, включително лилавите, са забелязани по протежение на участък от повече от пет и седем километра от плажа Политика до плажа Дафни, в северозападната част на остров Евия (Евбея) по протежение на северната част на залива Евойкос, което поражда безпокойство сред местните жители и собствениците на туристически бизнес.

Видът Pelagia noctiluca, известен като лилава медуза или „жило“, е идентифициран от здравните власти като член на семейство Pelagiidae. Гръцките институции обясниха, че видът е биолуминесцентен (светящ се) и се среща в топли и умерени води по целия свят.

Симптоми при опарване

Длъжностните лица отбелязаха, че ужилванията от Pelagia noctiluca са чести и често болезнени. Те предизвикват:

- Дразнене на кожата и чувство за парене;

- В някои случаи по-тежки симптоми като гадене, световъртеж и затруднено дишане.

- Експертите подчертават, че макар симптомите да са дискомфортни и продължителни, те обикновено не са животозастрашаващи.

Как да реагираме: Съвети за първа помощ

Здравните указания към плувците включват следните стъпки при опарване:

- Внимателно отстранете пипалата без директен контакт с кожата на ръцете.

- Изплакнете засегнатата зона обилно с морска вода.

- Избягвайте използването на сладка вода, тъй като тя може да активира останалите отровни клетки.

- Приложете студени компреси.

- Използвайте локални или орални антихистамини при необходимост.

Властите препоръчват незабавно да потърсите медицинска помощ, ако се развият тежки или системни симптоми. За повишаване на обществената осведоменост и безопасността по плажовете, институциите предоставиха и интерактивна карта за проследяване на местоположението на медузите в реално време.



