От началото на годината Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е конфискувала активи на стойност над 2 милиона евро, съобщиха от институцията.

Само за първите четири месеца са отнети имоти, превозни средства и финансови активи на обща стойност 4 266 000 лева.

Сред конфискуваното имущество са повече от 35 недвижими имота – апартаменти, къщи, земеделски земи, търговски и промишлени сгради, както и идеални части от право на строеж. Отнети са и 87 превозни средства, включително 80 леки автомобила, товарни коли, специализиран автомобил, мотоциклет и ремарке. Комисията е иззела и акции и дялове за над 21 000 евро.

Имуществото е отнето от лица, срещу които има повдигнати обвинения или влезли в сила присъди за участие в организирани престъпни групи, пране на пари, трафик на хора, разпространение на наркотични вещества, телефонни измами, изнудване и незаконни банкови дейности.

Сред по-значимите случаи е този на С.Т.К., известен с прякора „Драгановеца“, с дълга криминална история както у нас, така и в Германия. С окончателно съдебно решение държавата е придобила множество негови имоти в Перник и региона – жилищни, стопански и търговски обекти, както и земеделски земи.

В друг случай комисията е отнела поземлен имот, автомобил и парични средства от лице с инициали К.М.К., обвинено за участие в организирана група, занимаваща се с изнудване и престъпления срещу финансовата система.

КОНПИ продължава работа по още производства, свързани с незаконно придобито имущество.