През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее, и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, в София - около 4°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по-ниски - по Черноморието, а в София - около 21°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността около и след обяд. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин - сняг. Ще духа слаб, до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, предимно от югоизток. През следващите дни въздушната маса ще бъде неустойчива.

В четвъртък над Източна България ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България облачността ще бъде по-често значителна, около и след обяд - купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици; възможни са и градушки. Минималните температури ще се повишават и в четвъртък в повечето места ще бъдат между 6° и 11°. Дневните в сряда ще бъдат предимно между 20° и 25°, в четвъртък - малко по-ниски.